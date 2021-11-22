埤仔溪是台中市豐原區主要灌溉及排水兩用的大圳，在台中縣市合併前，台中縣政府和豐原區公所都有推動兼具排水及景觀美化的工程。市議員張瀞分、羅永珍說，軟埤仔溪在葫蘆墩公園段，過去因為配合舉行花卉博覽會，也曾進行美化整治，但只有著重在第五區，其他四區的河道並沒有完全改善完成，汙水的截流也非全面性。

張瀞分表示，她長期追蹤軟埤仔溪上段未開發的河川治理問題，感謝水利局長范世億親自會勘，並且先以蛇龍工程做臨時性處理，但還是希望能盡快釐清河川治理線界定，以利早日整治，才能保護緊鄰軟埤仔溪南側近千住戶的生命財產安全。

張瀞分指出，配合軟埤仔溪開發的葫蘆墩公園原本就定位為環保公園，很適合休閒、散步、遊憩、運動，既然是環保公園，就應該多一些花草綠樹，減少施作水泥鋪面。市府應維持公園及軟埤仔溪的自然生態，後續不要再施作水泥鋪面工程，應該多種植樹木或花草，保持土地的自然生態呼吸，打造親水空間，也維護水環境，並且避免造成淹水災情，呈現美麗的水域風貌。

水利局長范世億說，在張瀞分議員關心下，水利局已經將治理起點往上游延伸，先進行簡單的整治避免沖刷民地。至於治理線的界定因為涉及水利法規定，如果沒有界定，後續無法施作防洪工程及徵收土地，因此已經提報水利署劃設治理線。

至於葫蘆墩公園內原花博園區第一區到第五區，水利局已經向中央爭取1.5億經費，進行護岸及河道改善。此外，水利局正積極推動汙水接管，尚未接管的部分也會先截流處理，至於花博園區第五區附近107年曾發生嚴重淹水災情，當時是因為閘門來不及打開，市府已經改善。