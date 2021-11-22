台灣社會治安近期相當不寧靜，包括超商店員遭戳眼攻擊、送孩子上學後遭槍殺、超商店員遭刺送醫不治等事件，國民黨台中二選區立委參選人顏寬恒22日質疑蔡政府的社會安全網，「網得住風向、但網得住不肖份子嗎？」痛斥執政黨對於選舉、砸大錢宣講公投，穩定自己的執政倒是興致勃勃。

總統兼民進黨黨主席 蔡英文。(圖/本報資料照)

顏寬恒晚間在臉書貼文指出，超商店員值班遭受戳眼攻擊，送孩子上學後遭人開槍送醫不治、當街搶劫強盜、行車糾紛棍棒傷人、KTV門口當街毆人、警察警棍遭奪後被襲擊，昨天又再度發生超商店員遭刺送醫不治的憾事。

很多人都想問這短短一個多月的時間，台灣怎麼了？社會治安分崩離析，2016年王景玉隨機殺人事件後，那位放了追悼卡片、承諾要彌補社會安全網的「蔡阿姨」，您看見了嗎？

顏寬恒說，社會上層出不窮的暴力犯罪事件，這樣的氛圍，勢必會助長不肖人士的犯罪動機，造成連鎖效應。執政黨不思將國家資源拿來建構更完善的社會安全網，對於選舉、砸大錢宣講公投，穩定自己的執政倒是興致勃勃。

執政黨對於在乎的議題，反應的效率堪稱世界第一。但是對於人民關心、自己卻無力承擔的課題，甩鍋功力堪比特級廚師；對於重大刑案的態度，總是臨歧勒馬、江心補漏，遠遠比不上四個不同意的宣講來得積極。

顏寬恒表示，人民要的是安居樂業，而不是政府羅織的美麗宣傳畫面，每個案件受害的不只一位當事人，是一個個家庭和難以補救的社會裂痕。應該思考的問題是，在「網破」之前，如何讓政府相關部門更加堅固，擔負起維護治安及犯罪預防的重責；我們經常可以看到，事發之後左鄰右舍受訪時，就知道犯罪行為人平時的跡象，那為何要等網破再來補呢？

顏寬恒疾呼，希望政府可以多關心人民在意的事，長治久安應該是最卑微的請求。