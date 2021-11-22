嘉義縣政府自力開發「馬稠後產業園區」後期產業用地，第三次產業用地標售案已完成投標廠商遴選作業。其中，智慧健康照護科技園區共有24筆坵塊標售，總面積約15.87公頃，參與標售廠商達29家，開標結果，土地標售率達92.1％。

在智慧機械園區部份，共有17筆土地標售，總面積約21.58公頃，參與標售廠商家高達43家，土地標售率達100％。

馬稠後產業園區目前為全台腹地最大的產業園區，總面積共約343.8公頃，不僅擁有地理上交通的優勢，且土地價格便宜，經發處說明，目前累計三次公告標售面積已達79.79公頃，且土地標售率皆已達99.3％，反映出廠商需地的迫切性。

經發處進一步表示，未來該園區開發完成後，會有150家廠商進駐，能創造兩萬個就業機會與約八百億元年產值，並結合鄰近大埔美精密機械園區、馬稠後一期園區，以及經濟部開發的中埔公館、水上南靖產業園區、中科院的民雄航太基地及嘉義科學園區等的陸續完成，將連帶翻轉與帶動嘉義縣的經濟發展及產業結構的轉型。