由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦第十四屆「台灣企業永續獎」，和潤企業（6592）首次參獎即獲「創新成長領袖獎」及「永續報告書銅獎」雙獎，凸顯和潤企業於E（環境）、S（社會）、G（治理）的努力及成果獲得肯定。

和潤總經理林彥良表示，獲獎僅是開始，ESG為全球不可逆的永續趨勢，未來和潤企業將會以「持續改善」、「沒有最好 只有更好」的精神，推動ESG永續發展工作，透過Plan-Do-Check-Action辨識可以再精進的面向，擴大和潤的影響力。在社會參與面，以創新、接地氣形式推動社會關懷計畫；在環境永續面，結合本業發展綠色金融、綠色能源；在公司治理面，同步公司治理3.0，精進治理評鑑。

和潤2020年出版的企業社會責任報告書獲得TCSA永續報告書銅獎，91頁詳盡報告和潤企業在ESG一步一腳印的努力，報告書採用國際準則GRI（Global Reporting Initiative）揭露ESG資訊，並經獨立第三方會計師確信。對於氣候風險議題，更是全面性積極支持與推動，今年導入「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD）」框架，逐步落實氣候變遷風險管理，並正式成為TCFD倡議支持者。

創新成長領袖獎則以「創新數位化」、「大數據分析」、「綠色金融」等創新作為，為所有利害關係人創造新價值而獲獎。和潤企業每年都會有創新的想法與行動，並將效益逐步擴及全部利害關係人，在各個公開場合也常交流ESG創新作為與理念，希冀藉此引領產業一起朝向ESG共好方向發展。