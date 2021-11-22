中職明年3月5、6日將到日本東京巨蛋與日本武士隊進行「台日交流賽」，中職聯隊確定由去年奪下總冠軍的統一獅隊林岳平擔任總教練，中職會長蔡其昌表示，這會是長期的合作交流，希望未來台灣大巨蛋蓋好後，換日本隊來台灣比賽。

過去台日棒球交流頻繁，但近年受到疫情影響，已許久未有交流賽，蔡其昌表示，明年將恢復舉辦台日交流賽，日期在3月5、6日，地點在東京巨蛋舉行。

中職聯隊總教練由去年總冠軍隊總教練出任，因此明年台日交流戰確定由林岳平擔任總教練，蔡其昌表示，教練團目前還未確定，球員部分則會尊重總教練選擇，聯盟也會有選訓會議，選出5隊中最適合的球員，球衣則是「台灣犬」那件。

但受到疫情影響，球隊出國後的回台隔離才是一大難題，蔡其昌表示，目前日方同意讓中職聯隊採取「泡泡模式」，進到日本免隔離，但回台後的防疫規定，聯盟也還要跟疫情指揮中心申請，看是否能夠同樣採取春節、奧運的「7+7」。

聯盟的防疫計畫中也顧及球員訓練的問題，希望能在7天的隔離時間中，球員也能持續練球，不因隔離影響到手感，「希望這7天隔離也能採泡泡模式，讓球員團進團出去練習。」

也因為台日交流賽後的隔離時間仍未定，因此連帶牽動到中職33年球季的開幕戰時間，若是「7+7」的隔離防疫計畫能夠獲得指揮中心同意，屆時開幕戰則會在4月2日展開；若防疫計畫沒能通過，明年開幕可能就會在往後延1周。