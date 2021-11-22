根據世界聯境總會官網報導，烏干達長跑名將基普利莫在里斯本半程馬拉松賽中跑出57分31秒的成績奪冠，同時也超越了肯亞選手坎迪在去年瓦倫西亞半程馬拉松所創下的57分32秒世界紀錄。

基魯利莫在今年的東京奧運會上男子10000公尺項目獲得銅牌，男子5000公尺項目拿到第5名成績，這次參加里斯本半程馬拉松可說是一路獨走，3公里後就取得領先地位，僅用13分40秒就跑完5公里，40分27秒通過15公里處，這個速度讓他取得挑戰世界紀錄的本錢，最後5公里在沒有競爭對手的壓力下速度略顯下滑，但他依舊以57分31秒率先衝過終點線。

基普利莫賽後受訪時表示，「比賽來到最後1公里的時候我知道有機會改謝世界紀錄，當我跑進最後直線賽道的時候，我告訴自己必須加快速度才能實現願望，皇天不負苦心人，我終於做到了。」

衣索比亞選手胡塞伊丁以59分39秒成績拿到亞軍，但時間落後基普利莫超過2分鐘，可見得基普利莫有多麼的強大，這場男子半馬比賽前9名選手的時間都跑進60分鐘大關。

女子組由伊索比亞選手傑梅庫以1小時6分06秒大破賽會紀錄奪冠，切羅蒂琪以9秒之差獲得亞軍。傑梅庫在2019年世錦賽女子5000公尺項目拿到第4名，兩個月前的哥本哈根半馬以1小時05分08秒成績完賽。傑梅庫賽後受訪時說，「賽道條件與氣候都非常好，我希望明年還能來這參賽，並且嘗試挑戰世界紀錄。」