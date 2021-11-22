樂斯科（6662）、寶利徠（1813）22日參加櫃買中心業績發表會。樂斯科表示，COVID-19疫情爆發後，各國都需要有自己的疫苗和藥品，這種基礎生醫研究需求即為公司新機會。明年將推出新的實驗老鼠及各項動物模式，成立特殊動物服務中心實驗室，並強化海外市場布局。

此外，寶利徠受制COVID-19疫情，新產品無法如期推出及匯兌損失的影響，營運表現受阻趨緩。希望明年疫情緩和，進一步開放解封，包括有度數的太陽眼鏡及變色片等新品，能在市場獲得好的反應，強化營運動能。

樂斯科業務為無特定病原實驗鼠之生產及銷售、實驗動物相關儀器設備及耗材銷售，第三季EPS0.55元，較去年同期小幅成長，也比今年第二季0.42元增加。

樂斯科表示，疫情期間，大型儀器設備、大量採購間案子較少，動物購買也減少，導致前十月營收衰退2成。但在疫苗施打率漸增，疫情緩和後，明年業績有可能恢復到正常情形。此外，生技條例通過代表10年內政府會支持相關產業，相信未來整個動物實驗質、量都會更好。

寶利徠營運包括鏡片、磁碟光碟片、光學儀器研究開發製造加工進出口買賣，及隱形眼鏡、清潔液、醫療器材進出口買賣。

寶利徠指出，目前PC矯正鏡片在美國市場呈現持平趨勢，寶利徠保壓射出專利已到期，大陸已有PC鏡片廠加速低價搶客戶，另折扣店與電子商務興起，也影響傳統眼鏡店零售。

不過，太陽眼鏡PC材質鏡片是主流約60％，偏光鏡占75％，這對公司未來發展方向有利。希望明年美國疫情更為趨緩，更多人走出戶外時，公司新品-有度數的太陽眼鏡能為業績帶來好的助益。