市議員李中22日質詢時指出，中央不應因為總統想要剪綵或中央自己不作為，就威脅地方政府一定要允諾在不恰當的地方蓋社宅。另外，現階段幾乎所有社宅都是借錢來蓋，蓋得越多，將來要還的本金加利息就越多，這根本就是挖洞給青年人跳，而不是落實居住正義。

李中表示，內政部全國社會住宅興辦進度統計表明確顯示，各縣市政府十分響應中央社宅政策，過去數年戮力興建社會住宅，像台中就已興建五千多戶；反而是中央政府自己擺爛，說好中央與地方各蓋一半的，但蔡英文總統上任五年多以來，中央的進度始終都是規劃中、零建成，現在蘇貞昌院長卻因為想要讓總統剪綵而語出威脅，這讓地方政府情何以堪？

李中說，中央政府最要不得的，是國有財產署明明有很多建地，但住都中心卻偏偏要染指地方的文教用地，例如南區的文小38、北屯區的文中小2。另外，有些指定用地的聯外道路根本就是小巷弄，這簡直就是亂規劃、爛規劃，連規劃程序都談不上正義，哪來的居住正義。

李中拿出監察院的「社會住宅政策推動成效及檢討」研究報告指出，自償率除了雙北勉強合格外，其他縣市基本上要達到自償是很困難的，能達到六成就已經很不錯了。

若以以台中市的社會住宅為例，平均每戶的興建成本是257萬元，如果以每個月收6千元租金來計算，要整整35.7年才能回收建築本金，更別說還要再加上維修與利息等金額。如果遇到某些地方政府沒有錢維護，二、三十年後，是不是又會變成城中城翻版？

台中市政府住宅處表示，台中市民的居住需求為市府重要關切議題，除積極興辦社會住宅外，也推動包租代管及住宅補貼等多元居住協助措施，以兼顧不同所得收入級距的市民；對於居住空間需求、區位及可負擔租金能力的差異，目前社會住宅已興辦5508戶，包租代管統計至今年11月12日，已媒合2825戶，中低收入戶可從中依自身需求申請住宅補貼獲得適當協助。