《華燈初上》首映會群星齊聚。（陳俊吉攝）

楊謹華、林心如在《華燈初上》相愛相殺。（陳俊吉攝）

《華燈初上》劇中「光」日式酒店的小姐們。（陳俊吉攝）

《華燈初上》首映會群星齊聚。（陳俊吉攝）

《華燈初上》總製作人兼女主角林心如出席首映會。（陳俊吉攝）

Netflix 攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》，第一部前8集將於26日上線，22日舉行首映記者會，導演連奕琦、編劇杜政哲、總製作人兼女主角林心如，率主演楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉、章廣辰、修杰楷盛裝出席。被問起大S、汪小菲官宣離婚，林心如低調表示她也是跟大家一樣看新聞才知道，但也有感而發地說「其實人生每一刻都是在變化，要好好珍惜當下、活在當下」。

《華燈初上》首映會現場精心佈置成林心如飾演的「Rose MAMA」生日派對，林心如領軍的「光」日式酒店小姐們以華麗登場，復古氛圍彷彿穿越回到 1988 年的條通風華，知名樂團告五人特別到場演唱片尾曲〈好不容易〉，將氣氛炒到最高。

林心如透露，拍戲時小姐們的化妝間就是包廂，「包廂裡放了許多珍藏品（指酒 ），下午過後大家就開始找感覺」，戲殺青後、疫情爆發前，她們每個月也都有一次聚餐，劇中小女生們酒量都很好，尤其令她驚訝的是郭雪芙，「她是可以喝高粱的！我原以為年輕人比較不喜歡高粱。」郭雪芙則解釋，是因為楊謹華帶來的高粱很好喝，讓飾演酒店當家「蘇媽媽」的楊謹華羞認：「不是才說年輕人比較不喜歡喝高粱嗎！」

楊謹華笑說，「現在只要講到酒店，我們都很能侃侃而談，畢竟也做了一陣子的媽媽桑，剛殺青時有點職業病，聚餐看到有杯子都會先勸酒，朋友都說妳還好嗎！」林心如也自曝，有次去吃日本料理，師傅遞毛巾她馬上用日文喊「歡迎光臨」，自己一講完也覺得尷尬傻眼。

林心如說，在那個時代會下海當酒店小姐或上酒店尋開心找慰藉者，一定是本身有很多不開心、有很多故事。談起劇中小姐們各自下海的理由，謝欣穎自爆：「我就是想上班，不缺錢！我白天有白天櫃姐工作。」至於劇中走臭臉高冷路線，她自嘲：「有些客人比較『M』一點，會找我！臉臭就是因應各種客人需求！」

鳳小岳劇中周旋在林心如和楊謹華之間，有糾葛三角戀，他透露，很多演藝圈前輩得知他要演這角色時都傳授經驗，包括當年的消費方式、會遇到什麼樣的老闆和小姐等，給了他很多步入這世界的方向，「大家都是抱著『懷念』的心態，但是很單純啦，重點還是講到那個時代，是非常迷人的。」

日式酒店文化的年代張軒睿還沒出生，但因服裝、造型、場景高度還原，讓他一進去就覺所有狀態都對了，也符合劇中角色會覺得陌生、害怕的狀態。他覺得最困難的就是要詮釋喝醉，因曾捐肝給爸爸的他平常不喝酒，不太知道喝醉的感覺，現場為了入戲有一口一口慢慢喝慢慢感受微醺，林心如虧他，「但你是喝啤酒！」他笑回：「威士忌的話馬上就收工了！」

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