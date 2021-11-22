為照顧因職業災害死亡、失能、受傷住院等罹災勞工及其家屬緊急必要之生活所需，全國縣市政府多訂有職業災害慰問金發放措施，然臺北市職業災害慰問金申請對象不以設籍臺北市為限制，如勞工災害發生地在臺北市，仍符合申請資格。臺北市職業災害慰問金發放件數及金額於2019年、2020年及2021年1至10月發放件數分別為39件、29件及16件，發放總金額分別為868.5萬、548萬及441萬，逐年遞減。

依據勞動部職業安全生署數據顯示，本市2020年度職業災害千人率本市為1.507(平均每千名工作者，有1.507人發生職災傷病、失能或死亡)遠低於全國平均2.955，成績優異。

遠見雜誌「2021縣市總體競爭力大調查」職災給付千人率本市位居第2名，落後新竹市。分析新竹市產業主要聚集在「新竹科學園區」，產業別有「積體電路產業、電腦及周邊產業、通訊產業、光電產業、精密機械產業及生物技術產業」等6大類，製程中使用自動化機器人的比例較其他行業為高，作業勞工發生職災的風險低，致使職災給付千人率最低。此為新竹市產業之特性，與其他縣市有別。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長表示：本市多年來透過積極加強宣導、合作降災等方式，推動降低職業災害作為，勞動部每2年辦理1次「政府機關推動職業安全衛生績效優良單位」，本市於2017年、2019年及2021年均為「優」，成績亦領先六都。

雖是如此，陳信瑜局長仍不斷提醒雇主為降低職業災害應有必要之安全衛生設備及措施，但勞工發生重大職業災害時，臺北市政府勞動局也會盡最大努力協助勞工，給予最優惠之補助。