市議員楊正中22日為民請命，抨擊福科路道路嚴重龜裂，民眾遲盼無燙平專案，要求建設局在有限預算下先分批施作。(陳世宗攝)

「新三年、舊三年，縫縫補補又三年！」市議員楊正中22日為民請命，抨擊福科路道路嚴重龜裂，民眾遲盼無燙平專案，要求建設局在有限預算下先分批施作；為解決西屯路塞車問題，他認為開闢漢翔路可紓解當地交通，請建設局盡速研議辦理。建設局說，福科路目前水利局正進行汙水工程，漢翔路依規定辦理開闢事宜。

楊正中說，西屯區溪西地區近年都在做自來水及汙水管的改善工程，道路到處被挖得坑坑巴巴，特別是福科路（東大路至安和路段）道路龜裂問題尤為嚴重。

科路在東大至福林路段明明居住人口最多、道路破損最嚴重，加上現在已經沒有任何汙水及自來水管的工程，結果還沒有要做，惹來很多民怨。

楊正中表示，福科路路幅長且寬，所費不貲，雖然預算有限，但是該做的還是要做，要求建設局應分批施作，並先把人口密集、道路使用頻繁的路段列為優先施作。

建設局長陳大田說，目前已擬定分段施作的計畫。養工處處長彭岑凱也說先前初步已針對汙水區域以外先做實施，不過考量到效率問題後來也納入汙水區域一併辦理。

楊正中指出，現在中科西南向聯外道路工刻正進行施作，預計111年完工通車，惟該路段通車後僅連通西屯路三段，西屯路三段不僅為中科連接市區重要道路，集合式住宅密集、交通流量大。光是現在還未打通，西屯路每逢上下班時刻就是塞，加上沒有連通水湳經貿園區，民眾還得繞道中科路，造成中科路一起塞。

楊正中認為，漢翔路在台中市都市計畫分區已規劃40M道路通至中科西南向聯外道路，但目前僅開闢環中路至文華路段，即便中科西南向聯外道路做完之後，仍舊無法解決當地交通壅塞問題，因為車輛全部被引流到西屯路一起塞，他也建議建設局回去盡速研議開闢漢翔路的期程。

有關漢翔路延伸開闢一案，建設局強調，目前在環中路至國道1號下方涵洞已有道路通行，此案建議新闢路段為西屯區40M-4計畫道路（國道1號至東大路段）新闢工程，開闢長度約3140公尺、計畫寬度為40公尺，經初估開闢所需總經費約46億8800萬元（工程費約6億2800元、用地及地上物補償費約40億6000萬元），因開闢經費龐大，將研議分期分段開闢可行性，並待預算籌措到位後，依規定辦理開闢事宜。