清粥小菜是許多台灣人的最愛，在眾多配菜當中，哪一樣跟稀飯最搭？有網友好奇詢問，稀飯最強配菜到底是誰？引起眾人熱烈討論，除了基本款肉鬆之外，有不少網友秒推「玉筍」，直呼是「完美搭配」。

一名網友在《PTT》表示，稀飯配菜最常見的除了肉鬆以外，大概就是醃漬罐頭系列的脆瓜、蔭瓜、醬筍、麵筋、豆腐乳、菜心，以及小孩最愛的甜甜豆棗、魚類罐頭的紅燒鰻、鯖魚，還有鹹蛋，他好奇詢問大家，除了肉鬆，誰才是稀飯配菜的第二名？

貼文一出引起熱烈討論，綜觀網友回應，有不少人都異口同聲推薦玉筍，紛紛留言「嫩筍」、「筍絲」、「幼筍」、「油筍＋1」、「筍子配花生」、「絕對玉筍」、「辣筍」、「玉筍，辣油那種超好吃」，還有人直呼「玉筍，完美搭配」、「玉筍派的都站出來」、「玉筍，毫無疑問」、「玉筍，沒有之一」、「玉筍一出，誰與爭鋒」、「其他都可以不加，玉筍一定要加」。

除了肉鬆及玉筍，包括「土豆麵筋、豆棗、鹹蛋」等三大食材都獲得不少人青睞，網友回應「土豆麵筋」、「海苔醬」、「肉鬆配紅豆棗，再挾一塊茄汁鯖魚」、「豆腐乳」、「絕對是蔭瓜」、「鹹鴨蛋」、「醃鹹蜆仔」、「客家鹹豬肉」、「辣蘿菠乾」、「蔥蛋」、「半熟蛋」，還有人笑回「當然是配電視」。