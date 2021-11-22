情侶交往為了增添生活情趣，往往會為對方製造一些「驚喜」。就有一名女網友發文透露，他日前心血來潮，便想到穿著性感戰袍迎接男友回家，沒想到一開門，男友露出一臉驚恐表情，原來那天回家不止是男友，還有身後還有他媽媽，讓她趕緊跟男友道歉，自己還被男友的媽罵得像妓女，難過躲在房裡哭了4小時。

原PO在「匿名公社」上，以「被男友媽撞見我的性感站姿」為題發文，文中表示，她日前跑去男友家，然後穿上性感戰袍，打算給男友一個「驚喜」，當她一聽到開門的聲音，就趕快衝到客廳就定位，然後「將蜜臀對著門口，從跨下看向進門方向，擺出性感撩人的姿勢」。

結果門開了之後，男友臉上卻沒有一絲喜悅之情，自己就將「手指放在嘴唇，甚至還拉了拉自己的丁字褲」，想不到這時「男友的媽媽從後面出現了」，空氣頓時凝結，3個人愣在原地好一陣子。

原PO尷尬的迅速起身，趕緊跟男友道歉，然後就躲進房間，就在懊惱時，男友的媽媽就在門外大聲斥責：「不三不四的女人」，被罵得像妓女，原PO聽得很難過，就在房裡哭了4個小時。

貼文曝光引發網友熱議與回應，「妳男友家人比較保守，看來這件事很難收拾，「這家庭觀念太老，在一起會很辛苦」、「如果你們未來要走下去，你男友一定要好好為你在他媽那為你溝通，老一輩觀念很難改的」。也有網友認為男友應該出面緩頰「跟著這木頭妳只會更難過」、「這個男友不行，連保護女朋友的能力都沒有，分手好了」、「這男友也太豬隊友了吧」、「你男友呆呆的，沒先擋在門口」、「這男的怎麼不把老媽擋起來呢？就算被發現也要安撫雙方」。