國發會委員會議今（22）日下午討論「110年整體公共建設執行情形」，截至10月底全體計畫達成率66.82％，創歷年次高，惟距年底只剩兩個月，今年底要達到目標95％，雖有機會，也有挑戰。

國發會指出，今年整體公共建設經費高達6070億元，創歷年最高，雖然10月底的經費執行率高達103.76％，但截至10月底達成率為66.82％，雖創歷年次高，但距離年底只剩兩個月。

國發會管考處長李奇表示，依往年執行計畫的經驗，11～12月是計畫執行的高峰，可執行25～31％，以目前的進度，年底達成率要到95％，有機會，也有挑戰，因為今年以來公共建設有缺工、缺料的問題，還有用地取得的問題，他表示：「有信心可以達到這個目標。」

國發會主委龔明鑫於委員會議中指示，今年經費達成率仍以95％為目標，相關部會應就執行落後的部分，檢討落後原因，提出改善對策，以納入後續推動執行障礙的突破點。

龔明鑫最後也表示：「年底將至，部分建設已陸續完成，請各部會就業管的各項重要建設成果及預期效益，盤點彙整後加強對外宣傳，同時，擘劃明年度公共建設預定達成的重要里程碑，按既定規劃時程加強執行。」