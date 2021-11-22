11月21日下午在衛武營國家藝術文化中心的榕樹廣場有一場非常溫馨的音樂會，為連續第七年舉辦的「張正傑的輪椅音樂會」，吸引超過百位輪椅族參加，在微風伴隨著音樂聲中享受了一個舒適的傍晚時分。

這是由中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑一起舉辦的全世界獨一無二的輪椅族音樂會，張正傑表示，「甚麼都能取消，就是跟輪椅族的約定不能取消」。主辦單位因為疫情考量，首度移師到半戶外空間的衛武營榕樹廣場舉行，輪椅族的朋友們也藉此更接近這個世界級的表演殿堂。

高雄市社會局副局長葉欣雅及中鋼公司行政副總黃一中、中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲、高雄捷運公共事務處長王柏雁都親臨盛會。活動開演前，主辦單位還貼心地邀請了四位醫師-家醫科何宇苓與黃光輝醫師、身心科林耕新醫師以及眼科陳遵仁醫師為輪椅族做健康諮詢，中鋼集團與高雄捷運的志工群也在現場協助輪椅族的動線指引。

節目安排大提琴家張正傑及小提琴林天吉、許淑婷、中提琴家徐曉虹所組成的弦樂四重奏，也邀請到國內永遠的卡門－次女高音翁若珮及新生代男中音好手林政勳，唱出膾炙人口的「卡門」、「塞爾維亞理髮師」等歌劇選曲。妖媚的卡門與鬥牛士的互動、理髮師中著名的「好事者之歌」更獲得現場滿場的笑聲。也吸引兩百多位民眾駐足欣賞節目尾聲，音樂家帶著不捨，再次的與輪椅族朋友們表達溫馨問候與祝福，相約明年再見。

感謝社會局一直以來支持，鼓勵張正傑與中鋼集團教育基金會與高捷投入社會公益，用音樂讓社會增加溫度，人與人也因為音樂結緣，真誠的落實了公益音樂會的意義!