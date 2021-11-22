法國知名甜點「國王派」近年在台灣創起話題，該甜點源自法國人在主顯節時，巴黎麵包師公會會製作一個大型國王派，送進總統府一起過節的習俗；傳統國王派是以千層派皮製作的圓形蛋糕，中間內餡以杏仁奶油烘烤，上方葉子般的雕花，使造型更為優雅精緻。

烘焙原料商德麥食品，今（22日）於新北八里舉辦第2屆「國王派冠軍賽」，以推廣國王派在台的普及，由200多名參賽者中，選出8位進入總決賽，最後傳統類由台北文華東方麵包主廚康豐柚、拾穗Bakery主廚周俊宏，及侯布雄點心沙龍副主廚李聖傑分別獲得前3名，同時李聖傑也獲得創意類冠軍，他們也將擁有赴法國進修的交流機會；另5名參賽者張雅蕙、劉彥漢、方柏舜、陳建宇及宋昶毅獲得優選。

康豐柚在創意國王派上，外觀設計不同於傳統的造型，內餡偏好在地特色食材。（德麥食品提供）

其中冠軍康豐柚分享，去年首次參加時並沒有入圍，今年準備時看了許多影片觀摩，結合台灣在地食材搭配，意外拿下冠軍，康豐柚現為台北文華東方麵包主廚，過去曾在法國廚藝學校進修，與有巴黎麵包店工作經驗，表示「國王派的元素很簡單，愈簡單的原物料要表現的完美愈困難。」另亞軍周俊宏表示，在創意國王派的指定食材上，發現芋頭餡含水量偏高，包入派皮後烘烤，易出現表面膨脹不均，要如何加強芋頭香氣顏色，又避免過度人工干擾，需要好好思考。