黃子佼與新北市長侯友宜、玖壹壹出席「巨星耶誕演唱會」記者會。（陳俊吉攝）

黃子佼不斷被問將成為爸爸的喜事。（陳俊吉攝）

2021新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12／11(六)、12／12(日)連續兩天，從晚上6點至10點於新北市民廣場熱鬧開唱！「巨星耶誕演唱會」今年邀來近日剛宣布將升格爸爸的三金主持人黃子佼，兩天分別搭檔威廉、風田、朵拉，以及納豆、曾子余共同主持。被問起主持造型，黃子佼笑說以前造型都太浮誇，曾扮女裝、甚至扮過Elsa， 自己現在都不敢看照片，今年為了「胎教」，不想老婆看到照片後影響孩子、覺得爸爸怪怪的，會收斂一點，但還是會繼續跟台灣品牌設計師合作。

黃子佼與懷孕3個多月的老婆孟耿如昨舉辦寶寶性別揭曉派對，公布是女兒後，有人恭喜「小棉襖要來了」，他才發現原來「小棉襖」代表貼心、暖心的女兒，還有人說是「上輩子情人要來了」，他則笑說自己連這輩子情人都還沒「按柰」好。至於其他新生兒的東西，他覺得不需要那麼快準備，「畢竟才7公分而已！」目前最希望趕快把坐月子中心搞定，其他都可以慢慢來。

他也笑說那是最爆笑的派對，老婆孟耿如當下被氣球打到臉，不過她真的非常享受，因為她非常喜歡女兒，而且堅持小名要叫「黃玉米」，「現在孕婦最大，身為老公，就是她想怎樣就怎樣，頂多私底下再叫別的，一切聽她的，以讓她開心為原則」。他也爆料在家庭賭盤中，小燕姐覺得孟耿如懷孕後變漂亮，因此押寶女生，Lulu及張清芳則押錯性別，李玉璽押中性別贏最多，「大概兩千！」他與孟耿如身為莊家小賠近兩千。

為讓演唱會的豐富度更勝以往，今年演唱會卡司陣容採「雙壓軸」設計，擔任12／11的壓軸為今年剛發專輯的「鐵肺歌后」彭佳慧，以及擁有超強饒舌唱功、表演風格最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹。12／12由「天生歌姬」A-Lin，以及創下千萬點擊神曲的樂團八三夭壓軸登場，豪華的雙壓軸卡司陣容勢必讓全場High到最高點。出席記者會的玖壹壹說，去年參加演唱會時就非常興奮了，今年還擔任壓軸，當然會帶來更多表演，健志說：「我們準備唱8首歌，而且還會演唱新歌。」黃子佼追問：「新歌是首唱嗎？」健志開玩笑說：「是首唱，首度認真唱！」笑翻全場。頂著一頭超級捲髮新造型的健志，被黃子佼虧有夠搶眼，健志加碼：「為了搭配耶誕節主題，我會在身上掛耶誕球！」

今年演唱會主題與樂高相關，黃子佼與玖壹壹都相當熱衷，黃子佼透露自己10歲開始玩樂高，之後也非常希望女兒培養這興趣，覺得對訓練邏輯、腦力、手部肌肉都非常有幫助，如果女兒將來喜歡玩樂高，他會非常開心，「歡迎她把我的羅馬競技場拆掉再拼自己想要的」。