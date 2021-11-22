2021年臺非企業論壇暨非洲商機日於22、23兩日登場，總計11國商工領袖到場參與堪稱史上陣容最龐大；除了設有大使館、代表處及外貿協會據點國家商工領袖參與外，台灣廠商較少接觸的剛果、摩洛哥、烏干達、莫三比克等國均首度分享，目標爭取2250萬美元商機。

會中除分享「非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)」及各國重點產業發展趨勢、商機，剛果(金夏沙)台商會長楊文裕亦現身分享，同時史瓦帝尼王國王子班柯西更到場支持。

貿協副秘書長王熙蒙指出，非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)象徵非洲經貿易里程碑，代表「非洲世紀」的到來；外交部大使胡正浩則提到，非洲市場動能活躍，希望能與更多非洲國家建立良好關係。

此次活動主軸除11個非洲重點國家外，更針對非洲重點產業如紡織成衣、汽車零配件、綠能、農產品與食品加工、機械、醫療及電商等，分別就適合發展的國家洽邀相關商工會領袖及產業專家於論壇上分享。

其中剛果人口上億且食品仰賴進口，該國政府欲發展食品工業，此次特別請剛果(金夏沙)台商會長楊文裕分享食品加工商機。此外，索馬利蘭為東非重要漁場，相當適合我商前進非洲之角掌握水產商機；南非則於今年甫通過「零售-服裝、紡織品、鞋類及皮革價值鏈之產業政策計劃」整合紡織業之價值鏈上中下游，更是我紡織成衣廠商進入發展的好機會。