歐洲爆發新一波疫情，繼荷蘭、匈牙利、斯洛伐克與捷克重啟疫情管制措施後，奧地利周一更採取全面封城，投資專家認為疫情復燃將導致歐洲經濟與股匯市承壓，歐元將回測16個月低點。

歐元周一盤中最低貶0.23％至1.1274美元，逼近上周五盤中創下1.1250美元的16個月新低。

澳洲外匯經紀商Pepperstone研究部主管韋斯頓(Chris Weston)在最新研究報告中表示，「歐元新一波跌勢再起，而且隨著採取封城管制的國家增多，歐元面臨的下壓將逐漸增強。」考量疫情升溫，奧地利宣布周一起恢復全面封鎖管制，德國衛生部長也鬆口表示，不排除重啟封鎖與強制所有民眾接種疫苗。

受到企業獲利表現強勁的刺激，歐股短線多頭氣盛，德國與法國大盤迭創歷史新高，但上周五終於反應投資人對疫情復燃的疑慮，Stoxx 600泛歐股市指數下跌0.5％。該指數自去年3月的低點起算，迄今累計狂飆80％。

券商Tradition全球股市策略師艾科洛(Stephane Ekolo)表示，「可以確定的一點是，如果歐洲必須再度全面封鎖抗疫，而封城的時間若非很短，我們有必要重新檢討經濟成長預測。」

由於疫情復燃，市場認為經濟復甦將受到衝擊，連帶使歐洲央行明年升息的機率大為降低，歐洲銀行類股上周五重挫2.5％，創9月底以來單日最大跌幅。

貝倫堡銀行表示，歐洲再爆新一波疫情後，各國陸續恢復管制措施，這將壓制經濟成長，歐元區今年第四季經濟估計將僅季增0.5％，低於之前預估的0.7％。

貝倫堡銀行首席經濟學家史麥丁(Holger Schmieding)指出，比較令人擔憂的是，歐元區其他主要經濟體是否會跟進採取封城管制，特別是第一大經濟體德國。德國第四季經濟可能陷入停滯，法國、義大利與西班牙將可保持擴張。