台帛旅遊泡泡旅客意願低，讓華航11月取消航班。華航今天說，12月將安排6個來回航班飛航，也將持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。

台帛旅遊泡泡重啟後，近期旅客意願降低，出遊人數減少，讓華航大砍帛琉航班，甚至11月全部停飛。

華航今天晚間表示，會全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，除於「南島民族論壇活動」期間，安排12月4日及8日台帛來回航班外，12月份另維持11日、15日、25日及29日合計6個來回航班飛航。

華航表示，將持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。