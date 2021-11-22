限定版「瀑布提拉米蘇」，拉開圍邊醬緩緩流下，像極1座「草莓瀑布」。（張妍溱攝）

業者發揮巧思打造夢幻繽紛的草莓料理，搶疫後粉紅商。（張妍溱攝）

11月進入草莓盛產季節，酸酸甜甜的草莓，讓人感覺像戀愛幸福的滋味，台中市北區餐廳業者推草莓系列人氣甜點，包括飲品、奶酪、PIZZA等，其中「瀑布提拉米蘇」是限定版，堆成小山的草莓，搭配馬茲卡彭淋醬，拉開圍邊醬緩緩流下，像1座「草莓瀑布」，獲年輕族群喜愛，搶攻疫後粉紅商機。

非假日接近中午時間，店內已擠滿年輕男女，大家坐在綠意盎然的「叢林內」用餐，大家邊用餐邊拍照，店內的主食除了有義大利麵、燉飯等，店內員工表示，現代人追求健康飲食，目前店內的蔬食料理像是黑松露燉飯佐墨西哥烤玉米、黑松露麵佐香料蔬菜串，蠻受歡迎。

店家位在一中商圈附近，2位老闆都是7年級生，從賣飲料到改賣義大利麵，觀察年輕世代的消費風格、愛打卡的行為模式，可透過網路力量增加曝光度，因此店內打造都市叢林風格，吸引很多網美前來拍照打卡，打響知名度

最近不少餐廳，湧現疫情後人潮，業者為迎客的另一波競爭力，推陳出新，籌備新菜色，不只要給老饕們有多變化的味覺及口感，還要搶攻眼球，與動手的樂趣；這一波迎接冬天草莓季，業者發揮巧思打造夢幻繽紛的草莓料理，疫後商機搶一波。