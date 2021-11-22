愛立信斥62億美元 收購雲端通訊供應商Vonage 19:522021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛立信22日同意以62億美元現金，相當於每股21美元收購雲端通訊供應商Vonage，較後者19日收盤溢價28％，以擴大其無線事業版圖。執行長鮑毅康說愛立信策略核心是透過科技上的領導地位，來建立一個走在前端的行動網絡。 美國KKR提120億美元收購案 擬將義大利電信私有化 黃仁勳談元宇宙 企業成本可省數十億美元 聯邦快遞估購物季全球線上消費破9千億美元 《國際產業》收購義大利電信 KKR開價120億美元 #愛立信 #億美 #雲端 #通訊 #供應商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情影響經濟活動 僑外投資金額年減近3成 15:392021/11/22 財經 資金簇擁 REITs補漲可期 04:102021/11/22 投資理財 日本擬增加對飛彈等供應商審查 04:102021/11/22 話題觀察 世德發無擔保可轉債 規模4億元 04:102021/11/22 金融．稅務 大企業分割浪潮只是開端 04:102021/11/22 全球財經 明年上半年跌價有望觸底 記憶體股挺過凜冬 12:122021/11/22 財經 周日大咖拚場 藍攻萊豬綠酸核四 04:102021/11/22 焦點要聞 《電子零件》群電多產品助陣 今年營收拚400億元 08:352021/11/22 財經 台灣權王－法人喊讚 友達奇鋐權證拉風 04:102021/11/22 證券．權證 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 這產業趨勢變了 土洋法人狂掃這3檔 大賣中鋼 - 財經 遠東集團遭大陸查處 林伯豐：還不至於影響台商 - 財經 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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