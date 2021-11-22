愛立信22日同意以62億美元現金，相當於每股21美元收購雲端通訊供應商Vonage，較後者19日收盤溢價28％，以擴大其無線事業版圖。執行長鮑毅康說愛立信策略核心是透過科技上的領導地位，來建立一個走在前端的行動網絡。