睽違兩年再度現身大螢幕的經典動畫《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》將於12月10日在台上映。這次，小智和皮卡丘在有寶可夢樂園之稱的奥可雅森林，與被薩戮德(阿爸)養育長大的人類孩子「可可」攜手對抗打亂奧可雅森林平靜生活的不速之客。

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》12月10日在台上映。（曼迪提供）

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》12月10日在台上映。（曼迪提供）

在奧可雅森林中除了可看到貪心栗鼠、毛辮羊、幼棉棉、莫魯貝可…等令人愛不釋手想收服回家疼愛的寶可夢外，還有以知性造型大顯身手的火箭隊可愛又迷人的身影哦！

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》12月10日在台上映。（曼迪提供）

電影預售票於博客來售票網、金石堂網路書店、MyAnime Square線上商店販售。購票即可獲得Nintendo Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》「異色時拉比 兌換序號」、寶可夢集換式卡牌遊戲「可可」、Pokémon Ga-Ole卡匣「時拉比」專屬特別禮，預售即將結束，快把握最後機會！

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》12月10日在台上映。（曼迪提供）

為感謝寶可夢粉絲熱情支持，凡至戲院觀賞電影可獲得特別觀影禮：Nintendo Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》「薩戮德(阿爸) 兌換序號」& 奧可雅森林寶可夢「A5圖卡」，贈送數量有限，快揪親友進戲院看阿爸＆拿阿爸吧。觀影好禮再一波！

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》12月10日在台上映。（曼迪提供）

電影票根先別丟，有機會獲得最新Nintendo Switch遊戲《寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠》、寶可夢集換式卡牌遊戲哦，喜愛《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》的粉絲們請密切鎖定官網及臉書粉絲專頁公告。

《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》觀影禮。12月10日在台上映。（曼迪提供）

電影官網

https://www.pokemon.com.tw/Movie23/

曼迪傳播官網

https://www.mightymedia.com.tw/

曼迪傳播粉絲專頁

https://www.facebook.com/mightymedia.com.tw