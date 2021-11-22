台中市政府消防局22日發表2022年消防形象月曆，由12位男性及4位女性消防形象大使參與拍攝。(台中市政府提供)

台中市政府消防局22日發表2022年消防形象月曆，由12位男性及4位女性消防形象大使參與拍攝，月曆除展現消防工作專業的一面，每個月份更分別介紹水箱車、直線雲梯車共12款消防車輛，還有防災宣導提醒。市長盧秀燕表示，感謝保衛城市的消防人員，期望透過月曆的傳達，大家一起愛惜守護消防英雄們，同時提升防災知識。

盧秀燕表示，台中市共有1700位正式編制消防員，義消及相關志工也有2800位，自她前年上任後，市府開始推出消防月曆，希望藉此讓市民朋友了解四大目的：首先，認識城市英雄，第二，相信他們有能力保護市民；第三，愛護尊敬消防人員；第四，提升防災意識，消防月曆不只透過力與美展現消防形象，更進一步向民眾宣導防災基本常識。

消防局指出，這次2022消防形象月曆拍攝主題為「形象•動能•消防車」，參與拍攝的16形象大使透過二階段的評選敲定，拍攝地點除了消防隊駐地，還到科湳愛琴橋取景，也與台中市地標–台中國家歌劇院合作拍攝，讓這次的形象月曆更有看頭。

消防局說，日曆的每個月份也介紹消防局的各式消防車輛，包含水箱車、直線雲梯車、救護車、化學車、水庫車、排煙車、前進指揮車、化學災害處理車、屈折雲梯車、空氣壓縮車、消防警備車及救助器材車等12款消防車，讓民眾可透過月曆清楚了解消防車輛的配備及用途，是一份具消防專業性的月曆。

消防局表示，先前4天4夜的拍攝過程中，正逢新冠肺炎疫情嚴峻，消防局在拍攝期間謹守各項防疫規範，每位形象大使除了完成2劑疫苗施打，也在拍攝當日進行快篩，確保每位參與人員健康無虞。拍攝當天也恰好有一對夫妻檔登記結婚成為消防佳偶，讓這次的拍攝更增添溫馨與感動。

消防局說，這次的形象月曆只送不賣，除了今日可透過參與臉書活動獲得，民眾也可透過參與公益活動獲得，如11月27日上午9時至消防局指定的18個分隊，捐贈今年11、12月的紙本發票10張即可獲得1份月曆；12月30日至台中捐血中心指定的4個捐血處捐血，同樣也可以獲得月曆1份，今天錯過的民眾務必要把握機會，詳細活動辦法可至台中市政府消防局臉書查詢。