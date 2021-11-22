通膨仍是當前全球市場最重要的議題，但在中美兩國元首視訊會議之後，市場反而燃起了對兩國重新掛鉤(recouple)的期待，東北亞股市也在上週持續吸引外資買盤，且印度股市也迎來了今年來最大的單週外資買超，反觀之前連續反彈的東南亞股市上週遭外資賣壓，顯見資金在亞股的輪動格局。

根據統計，上週外資淨流入大陸股市17.51億美元，扭轉了大陸股市自10月起外資流入不穩定的態勢，同時，外資也分別買超南韓與台灣股市12.08億美元與11.84億美元，而中、韓、台三地股市在上週也分別上漲0.03％、0.07％與1.71％，使得東北亞股市再度成為外資在亞洲布局的重心。

較特別的是印度。當地股市在上週也吸引了21.89億美元的資金淨流入，是今年來最大的單週外資買超，但Sensex 30指數在上週卻下跌1.73％，顯示即使印度股市在盤整階段，但外資卻在此時選擇大舉流入，後續走勢值得觀察。此外，過去數週以來持續吸金的東南亞股市，除了馬來西亞之外，其餘股市在上週反而遭到外資賣出，可見亞洲股市仍維持輪動走勢。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，中美兩國元首的視訊會議雖然沒有簽署任何協議，但管控分歧是兩國之間最大的共識，對照美國當前境內高漲的通膨壓力，使得市場反而把焦點放在美國是否會進一步擴大對中關稅的減免上。換言之，兩國從過去的脫鉤進展到目前醞釀的再掛鉤(recouple)，反而讓市場對大陸、乃至於整個亞洲股市的展望再度樂觀起來。

林雅慧指出，在通膨的背景下，全球經理人目前持續減碼公債、並加碼通膨相關題材的股市。由於美國消費者的支出並未因通膨走升而縮減，大陸消費者也未因今年相對低調的購物節氣氛而降低購買欲望，因此儘管歐洲疫情再起，但並不會對全球經濟構成嚴重影響，所以只要全球經濟維持擴張格局，股市的輪動行情也可望持續。

摩根亞洲增長型產品經理張致寧表示，根據統計，目前大陸股市相對於美股折價已逼近四成，且亦接近20年長期平均的負一倍標準差，估值已近史上低檔水準，顯見大陸股市的評價面極具吸引力，伴隨企業盈利回升與政策支持的預期持續升溫，大陸股票將有機會重新回到上升行情。

張致寧指出，在亞股當中，台股今年來的漲幅已居於亞股前段班，但無論是雲端計算或大數據、甚至是半導體與電動車等，在未來仍具備龐大的銷售與增長動能，這也是近期外資再度看好台股的原因之一，可見整個東北亞股市已再度成為外資的重兵所在，投資人對今年第四季到明年第一季的行情仍可期待。