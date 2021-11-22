英國首相辦公室21日發表聲明稿，首相強生22日在英國工業聯合會（CBI）的年會上宣布新法規，明年開始包括住宅和非住宅等新建築，必須為電動車設置充電站，預計在2030年停止銷售新汽柴油車前，每年為英格蘭額外增加14.5萬個充電站。