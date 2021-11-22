英國新法規 明年起新建築須設電動車充電站 20:102021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相辦公室21日發表聲明稿，首相強生22日在英國工業聯合會（CBI）的年會上宣布新法規，明年開始包括住宅和非住宅等新建築，必須為電動車設置充電站，預計在2030年停止銷售新汽柴油車前，每年為英格蘭額外增加14.5萬個充電站。 華新、華榮 規劃自建太陽能電廠 商場投資助攻 台中房市熱區看漲 健亞新藥PMR 拚兩年內申請藥證 《國際產業》電動車友善 英國新建築一律設置EV充電點 #強生 #新法規 #新建築 #充電站 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶綠電千億商機 機電廠卡位 04:102021/11/22 證券．權證 台中霧峰烏日公車新路線 245路公車年底上路 上學就醫通勤更方便 16:412021/11/22 生活 嘉澤、大中 出貨動能強 04:102021/11/22 證券．權證 《電子零件》正崴明年營運向陽 產業收割期 15:232021/11/22 財經 皇將：訂單能見度達2022年Q2 明年蓄勢開拓歐洲市場 18:412021/11/22 財經 中市南陽國小最後一棟危老校舍 投入1.1億元拆除重建 15:022021/11/22 寶島 電動車ETF搶攻新藍海 04:102021/11/22 投資理財 《產業》育世博完成億元美金融資 目標3年3新藥 10:002021/11/22 財經 歐洲爆發新一波疫情 投資專家憂：股匯經濟承壓 19:472021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 這產業趨勢變了 土洋法人狂掃這3檔 大賣中鋼 - 財經 遠東集團遭大陸查處 林伯豐：還不至於影響台商 - 財經 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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