25日感恩節到來 美國金融市場休市一天 20:102021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國金融市場25日因感恩節休市一天。26日黑色星期五為年底消費旺季拉開序幕，當天金融市場也提前收市，像紐約證交所和那斯達克下午1點收盤，較證券業暨金融市場協會（SIFMA）的建議提早一個小時。Bespoke投資集團預期美股表現相當好。 印度神童預言4災難 同門占星師揭全球恢復正常日 《櫃買市場》興櫃戰略新板業績說明會 11月29日首發 《半導體》不只天璣9000 聯發科端Pentonic 2000攻旗艦TV市場 臺非企業論壇暨非洲商機日 目標爭取2250萬美元商機 #感恩節 #美國金融 #金融市場 #休市 #日因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 皇將：訂單能見度達2022年Q2 明年蓄勢開拓歐洲市場 18:412021/11/22 財經 《生醫股》皇將美國接單旺到明年Q2 蓄勢出征歐市 16:142021/11/22 財經 迎戰數位金融 Richart狗狗立大功 04:102021/11/22 財經要聞 《金融》國泰金調查 35.8％民眾認為會加薪 11:082021/11/22 財經 市場派狙擊公司四手法 金管會將修委託書制度 11:142021/11/22 財經 《國際金融》疫情捲土重來 歐股冬日不太平 10:002021/11/22 財經 南崁公有市場消防演練 雲梯車逼真救援 14:512021/11/22 寶島 《國際金融》油價、歐元承壓 亞股不安 14:152021/11/22 財經 推動全行數位化 臺銀電子金融部轉型為數位金融部 15:392021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 這產業趨勢變了 土洋法人狂掃這3檔 大賣中鋼 - 財經 遠東集團遭大陸查處 林伯豐：還不至於影響台商 - 財經 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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