美國金融市場25日因感恩節休市一天。26日黑色星期五為年底消費旺季拉開序幕，當天金融市場也提前收市，像紐約證交所和那斯達克下午1點收盤，較證券業暨金融市場協會（SIFMA）的建議提早一個小時。Bespoke投資集團預期美股表現相當好。

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