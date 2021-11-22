樂高與新北市政府聯手建造樂高耶誕奇幻園地，將於12月3日正式開城。（樂高提供）

每年都掀起大批人潮、打卡潮的「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日開城點燈，繼去年與迪士尼合作後，今年首度攜手樂高打造全球獨家「3D樂高雷射光雕投影」、全台最大樂高耶誕老人，以及「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」、「樂高耶誕奇幻小鎮」等巨型樂高主題打卡景點。

樂高「百拼不膩創意無限」聖誕系列活動開跑，即日起至12月26日止，於全台指定店點消費滿額1600元即可獲得。（樂高提供）

同時品牌也舉辦「百拼不膩創意無限」聖誕系列活動，不僅精選年度TOP10聖誕好禮與消費者一同迎接聖誕，也在全國指定門市舉辦消費滿額與體驗活動，為幸福溫馨的耶誕佳節揭開序幕。