每年都掀起大批人潮、打卡潮的「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日開城點燈，繼去年與迪士尼合作後，今年首度攜手樂高打造全球獨家「3D樂高雷射光雕投影」、全台最大樂高耶誕老人，以及「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」、「樂高耶誕奇幻小鎮」等巨型樂高主題打卡景點。
同時品牌也舉辦「百拼不膩創意無限」聖誕系列活動，不僅精選年度TOP10聖誕好禮與消費者一同迎接聖誕，也在全國指定門市舉辦消費滿額與體驗活動，為幸福溫馨的耶誕佳節揭開序幕。
每年都掀起大批人潮、打卡潮的「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日開城點燈，繼去年與迪士尼合作後，今年首度攜手樂高打造全球獨家「3D樂高雷射光雕投影」、全台最大樂高耶誕老人，以及「樂高耶誕城」、「樂高歡樂薑餅村」、「樂高耶誕奇幻小鎮」等巨型樂高主題打卡景點。
同時品牌也舉辦「百拼不膩創意無限」聖誕系列活動，不僅精選年度TOP10聖誕好禮與消費者一同迎接聖誕，也在全國指定門市舉辦消費滿額與體驗活動，為幸福溫馨的耶誕佳節揭開序幕。
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