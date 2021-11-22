央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房

全台房市火熱，各地房價不斷上漲，中央銀行總裁楊金龍今（22日）前往立法院財委會進行專案報告，表示台灣房價上漲是有基本面，但也坦言其中有炒作因素，並稱自己也是40歲左右才首購，年輕人若負擔不起房子，可以租房子。

國民黨立委李貴敏表示，房價持續上漲，台灣正經歷從1980年以來最大炒房潮，網友稱，如果1個月存1萬，花蓮買房要從清朝開始存，若台北則要從明朝開始存，如今房價越炒越高，全國房價上漲4%、高雄7%、台南東區漲到91%，這像話嗎？

楊金龍說明，房價上漲很大原因是全球資金寬鬆，這是全球的現象，此外，台灣2018、2019年的經濟基本面是好的，台商回台投資，會尋找土地、廠房，進而帶動房價上漲，但也坦言，其中也有炒作成分。

李貴敏指出，如今年輕人買房越來越困難，以前首購族20歲到30歲，現在都拖到30歲到40歲，30歲到40歲才首購正常嗎？

楊金龍回應，自己也是40歲左右才首購，之前都是租房子，年輕朋友一開始不要說一定要買房子，如果負擔不起的話，就去租房子，自己也是租房子租很久。