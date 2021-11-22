110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段開打，衛冕軍政治大學首戰對上實力有落差的台灣大學，首節打完就領先19分，接下來三節持續擴大差距，終場100比33大勝，為連霸之旅打出好彩頭。

政大此役登錄12人，每人都有上場得分紀錄，其中5人得分雙位數，以張鎮衙16分最高，並完成4次抄截，隊長林彥廷14分、王鈞聖12分，涂亦含與外籍生丁恩迪各11分。

政大教頭陳子威表示，新球季開打球員心情都很興奮、期待，儘管這場比賽勝負早已底定，提前退場休息的張鎮衙仍不斷用眼神表示想再上場多打一點，而對手台大就算早早落後雙位數，4節比賽依舊認真應戰，奮戰精神值得肯定。

台大總教練林聯喜賽後指出，此役這樣的分數早有預料，男籃隊目前成員雖無體保生，主要是熱愛的同學組成，但這幾年也開始往明星高中尋找好手，而女籃隊曾有連兩屆HBL女籃冠軍、淡水商工畢業校友許庭瑜效力過，現在也有吳瑋茹、溫品淳兩位體保生，目前學校開設國際體育事務學士學程，只要國文、英文、數學分數達均標就可報考，希望吸引高中球員挑戰。

政治大學林彥廷灌籃。（大專體總提供）