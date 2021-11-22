不久前英國《金融時報》爆料中國試射環繞全球進行軌道轟炸的高超音速導彈後，引起國際高度關注。近日該媒體又引述消息人士稱，中國在更早之前的7月進行的高超音速武器試驗期間，還從5倍音速的滑翔器上發射了一枚導彈，發射位置在南海上空的大氣層邊緣。專家分析稱，這枚導彈有可能是可以讓導彈防禦系統失效的「電子對抗武器」。

英國《金融時報》(Financial Times)報導了7月份高超音速導彈試驗的細節，它以一種能夠攜帶核彈頭的裝置在南海上空大氣層飛行時成功發射了一枚導彈，此前沒有任何國家展示過此類技術，五角大廈的專家們表示，還不清楚中國如何在此項試驗中「克服物理上的障礙」。不過，專家們目前還不確定7月試射中由滑翔器發射的拋射物是一枚可搭載戰鬥部的導彈，還是用於破壞或迷惑導彈防禦系統的誘餌。

該報稱，8月還進行了另一次高超音速導彈試射。

《金融時報》還指出，美國官員非常清楚，中國在高超音速武器方面領先於美國。7月的試驗表明，中國火箭軍「發展速度比許多人預測的還要快」。美國空軍太空司令部副司令大衛．湯普森也表示，美國在高超音速技術方面「不如俄羅斯和中國先進」。

美國參謀長聯席會議副主席約翰．海滕上將接受美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）專訪時表示，中國新型高超音速導彈未來可使中國對敵人成功實施先發制人核打擊。當被問到是否擊中目標時，他表示「夠接近了」。海滕相信，中國有朝一日將可能利用這項技術對美國發動核武突襲，他呼籲華府應當更認真看待中國的這項試射。

《華爾街日報》報導說，中國高超音速導彈試射包含非常先進的操作，展現最新軍事能力。有關該高超音速導彈試射的消息被報導後，證實中國高超音速能力的發展速度已超越美國。美國官員也對此感到擔心，他們認為，在建設針對美國在印太地區的港口或設施的平臺上，中國行動速度快於預期。

《金融時報》上個月曾報導，中國分別於7月27日和8月13日進行高超音速武器試射，引發華府對北京軍事實力提升的擔憂。中方則否認相關報導內容，稱只是例行的航天器試驗，以確認可重複使用技術。