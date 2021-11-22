45歲何姓男子今（22日）上午8時許載小孩上學後，在新北市新店區花園一路自家別墅前遭不明人士「近距離」連開4槍，宛如行刑式槍決傷重不治，警方以車追人，於今下午6時許在新北市新店區ikea賣場的停車場，尋獲凶嫌犯案的銀色小客車，目前正進一步採證、擴大追緝。據悉，該車竟然是一部轉讓多次的權利車，增添警方破案的難度，但警方仍全力調閱案發前與案發後的監視器，誓將槍手逮捕到案。
何男今上午6許開車載小孩上學，於8時許返回住處將車輛停好後，步行於前院樓梯卻遭嫌犯連開4槍，當場倒臥血泊中，凶嫌犯案過程不到10秒鐘，立即開車往山下逃逸，警消獲報到場，何男已無生命跡象，送往新店慈濟醫院急救1小時後，因後頸部被擊中2槍宣告不治，警方在場尋獲4顆彈殼、3顆彈頭，均為制式子彈。
警方組成專案小組以車追嫌，於今下午6時許，在新北市新店區ikea賣場的停車場內尋獲凶嫌汽車，正進一步採證、擴大追緝。但經查，這部犯案銀色小客車是「權利車」，從10月至今已經轉讓多手，因而更增加破案困難度，惟新北市警察局長黃宗仁仍誓將槍手逮捕到案。
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