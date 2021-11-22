桃園昨(21日)清晨發生超商店員因勸導戴口罩反遭民眾刺死事件，而總統蔡英文臉書至今未見有相關文章關注，反而是發屏東活動照片，早大批網友質疑「拜登的狗死了，都有一篇文章」、「安全網都是嘴砲？」。不過，蔡總統是否真不關心近期社會重大治安事件？有媒體人分析蔡總統臉書指出，超商暴力事件一篇都沒有。

媒體人「逆風的烏鴉」臉書粉專22日分析指出，桃園龜山超商店員因為勸導客人帶口罩被殺身亡，因為已經是近來的第三起，引起社會很大的震撼。很多人酸總統和民進黨對這件事不在意，因此特別查了一下蔡英文的臉書，看看這三起事件後她是不是真的不在意，結果是真的。

「逆風的烏鴉」指出，自己沒有用第一起事件的10月6日來統計，因為當時只有一起，要總統馬上就投入關注難免有些強人所難。所以統計的起始點是2第二起、台中超商店員被打斷肋骨的10月27日開始算起，一直算到今天下午3:00整。

統計這段時間總統最關心的事情，不意外的是排名第一的就是「反公投」。這段期間總統臉書總共PO文53篇，其中關於反公投的就佔了20篇，比例將近4成。排名第二的，是總統過去過去的最愛外交、國防相關，總共12篇，佔比4分之1強。

除了這兩大項，其他的都很為不足道，數量第三多的幫地方行銷有5則，台中第二選區補選4則。包羅萬象的「其他」，則有10則。

這是什麼概念？就是說除了國防外交，其他所有臉書談的東西加總，都沒有反公投來得多。然後大家說對了，超商暴力，她一則都沒提到。