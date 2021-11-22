新華社今日報導，上海、江蘇等省市執法部門對台灣遠東集團在當地投資企業存在違法違規行為進行了查處；而近日國台辦公佈「台獨」頑固分子清單，並表示依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒。這兩件事之間有無關聯？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）晚間發布「答記者問」，雖然沒有直接回答，但是她強調，「廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與『台獨』分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。」

朱鳳蓮表示，台灣遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地查處違法違規問題仍在繼續。

朱鳳蓮表示，「台獨」頑固分子謀「獨」言行惡劣，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。

朱鳳蓮表示，需要指出的是，大陸歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。