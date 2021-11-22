針對集團在中國大陸當地投資的化纖紡織、水泥企業，在環保、土地利用等方面，存在違法違規，遭罰款、追繳稅款、限期整改等措施；在江蘇、上海設廠的遠東新世紀，以及江西、湖北、四川有水泥廠的亞泥22日表示，所屬事業已經針對調查所發掘的缺失事項，逐一列表專案管理，依規定時程逐項改善。

遠東新世紀指出，在大陸經營化纖紡織事業多年，均依各項規定營運。今年第二季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，要求限期改善。相關罰款金額合計人民幣3650萬元。

遠東新強調，所屬事業已經針對調查所發掘的缺失事項，逐一列表專案管理，依規定時程逐項改善，目前已達成98％之改善進度，剩餘2％計劃在年底前完全改善。

亞泥則表示，重要子公司亞洲水泥（中國）控股公司轄下子公司，在環保、消防安全等領域，發現若干不完全符合現行規定的情形，相關罰款金額合計約人民幣5212萬元。

亞泥中國在江西、湖北、四川等地的事業，已經針對當地政府所發現的各項缺失，逐一列表專案管理，亞泥指出，會依當地政府規定時程逐項改善。

對於遭中國大陸當地政府處罰，遠東新世紀、亞泥都表示，此次檢查對於公司財務及業務無重大影響。相關罰款、追繳稅款均依規定繳納。目前所屬大陸化纖紡織、水泥事業均正常營運。公司將虛心面對，防杜類似情事的發生。