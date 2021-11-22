110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，22日在輔大中美堂體育館開打，由於原本找到的外籍生各以補同理由「跳票」，上季季軍健行科技大學將以純本土陣容展開新賽季，首戰全隊靠著招牌外線射爆對手、全場投進13記三分球，最終96比76擊敗本季升上二級、二度打一級的萬能科大。

健行是首用外援的UBA一級球隊，103學年純本土19連勝稱霸二級，翌年104學年賽季首升一級仍是全本土擔綱，預賽再寫11連勝，賽季以第三作收，105學年來自聖文森的石博恩報到，連撐4季、上季畢業轉進職籃，本季前原本找到的美國、西班牙外援各一，但前者突然結婚、後者反悔，健行來不及應變，只能硬著頭皮以13名本土球員撐全季。

本季是健行科大繼104學年首戰一級、純本土擔綱拿第三後，隊史第二度沒外援，且僅報名13人歷來最少，陣中並有5位大一新生，健行教練劉孟竹強調，不反對外援，可激勵本土中鋒成長，身材較矮的鋒衛為了躲高大外援封鎖，得學會更多得分招式，且老外爆扣、空中接力灌籃等美技能刺激感觀，讓比賽更精采，都是正面，但還是宜有外援規範或人數限制，各隊得以有個依循。

此役健行陳范柏彥26分、7籃板，劉彥廷10分、11籃板「雙十」，簡廷兆三分球5投中3拿14分，但劉孟竹說，第4節才拉開分差，贏的比預期辛苦，是因為前三節命中率稍低、退防又慢，連連被萬能的小外援張傑瑋取分，因而兩度領先15分都不夠花。

萬能兩外援蓋比、張傑瑋個20分、17分，蓋比另抓下12記籃板，葉子偉獲11分、8籃板，萬能教練吳奉晟說，儘管最後仍輸20分，但健行陣容是「皇家」、萬能則如「平民」，可以抗衡三節，他給子弟兵打80高分，健行則是100分。