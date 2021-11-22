LINE FRIENDS旗下最萌宇宙明星BT21，各個角色充滿個性化的迷人魅力，各有各的忠心擁護者。一卡通BT21系列票卡一直以來深受卡迷們的支持，粉絲們也敲碗希望發行立體造型卡，這次一卡通公司特別企劃推出「BT21公仔立體一卡通」，發行7個人氣角色，一次滿足所有粉絲，11月24日正式上市開賣，限量發行售完為止，喜愛BT21的鐵粉們，趕快趁機入手，讓超萌的BT21們陪伴大家一起搭車漫遊城市。

如同BT21的故事起源，為了將愛散播到全宇宙的夢想，超萌宇宙明星BT21有著療癒人心的魔力，吸引著粉絲們。這次一卡通發行的「BT21公仔立體一卡通」，以每個角色最經典的原型形象為主，採矽膠材質製作，除可當掛飾隨身帶出門，以底部感應搭車消費支付使用，也可以放在辦公桌或家裡的各角落站立展示，讓BT21們Q萌的模樣，隨時陪伴溫暖每個粉絲的心。

「BT21公仔立體一卡通」共有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7個角色，每個售價390元，2021年11月24日上午11點起至11月28日於全家便利商店FamiPort開放預購，另野獸國門市（信義A13店、南紡店、高雄夢時代店）、LINE FRIENDS線上商城及門市也會同步開賣，各款數量有限售完為止，一起蒐集療癒感破表，鐵粉們快收藏起來。