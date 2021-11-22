第2屆高雄電競嘉年華將於本周末在高雄展覽館舉行，同步舉辦的還有總獎金100萬元的台灣盃國際自由車電競爭霸賽，田寮月世界的特殊地形被選為賽道路線，我國好手黃亭茵等人，將與國際頂尖車手透過連線，展開高手對決。

首屆台灣盃國際自由車電競爭霸賽吸引國際頂尖車手報名，包括男子菁英組2020年環台賽黃衫Nicolas White、2020年世界電競錦標賽冠軍Jason Osborne，以及女子菁英組2020年世界電競錦標賽冠軍第2名的Sarah Giganet。

不讓國外選手專美於前，台灣派出的好手有甫在全國運動會蟬聯自由車場地賽個人全能金牌的陳建良、110年全國自由車電競錦標賽男子菁英組冠軍張瀚允，以及在全運會寫下個人公路計時賽8連霸的黃亭茵，有機會把獎牌留在家鄉。

高雄電競嘉年華27、28日在高雄展覽館登場，除展出各式電競硬體的最強裝備火力，第5屆《英雄聯盟》校園聯賽將進行高中職組與大專院校組2場友誼賽，另外總獎金20萬的《特戰英豪》高雄盃，則將舉行最終之戰。