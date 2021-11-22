前副總統陳建仁伉儷結束訪歐行程，一行人搭乘荷蘭航空KL843班機，於22日晚間7時18分抵達桃園國際機場，陳建仁步出空橋，便熱情的與記者揮手致意，因防疫規定並未停下受訪，僅以「是」回應此次行程成果豐碩。（陳麒全攝）

前副總統陳建仁伉儷結束訪歐行程，一行人搭乘荷蘭航空KL843班機，於22日晚間7時18分抵達桃園國際機場，陳建仁步出空橋，便熱情的與記者揮手致意，因防疫規定並未停下受訪，僅以「是」回應此次行程成果豐碩。

陳建仁在外交部、移民署、航警局等相關單位引導下，前往辦理入境通關手續，並未停下受訪，記者沿途詢問此行訪問收獲，陳建仁邊走邊回答，因為防疫期間，要依照疾管局的規定辦理，因此不便受訪，記者再度簡單提問「此行成果應該蠻豐碩的」，陳建仁僅簡短回覆「是」，隨後就專人引導，依照規定到疾管署辦公室，進行深喉唾液採檢，並由外交部人員安排，自公務門禮遇入境搭車離去。

陳建仁伉儷此行是應波蘭奧許維茲國家博物紀念館（Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial）邀請，出席共同揭牌儀式，由陳建仁把象徵雙方合作的「TAIWAN」牌匾，交由副館長卡磋志克（Andrzej Kacorzyk）代表接受，館方後續會將牌匾鑲列在捐助牆上，以表彰台灣堅定捍衛人權、自由及促進國際人權教育的貢獻。

陳建仁也在19與20日應立陶宛外交部邀請，出席於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並以「台灣是民主的試金石」為題發表演說，向國際社會分享台灣民主經驗，呼籲民主國家合作捍衛理念價值。

陳建仁在演講中推崇立陶宛為自由民主的先驅，32年前的波海人鏈撼動瓦解蘇聯鐵幕；而台灣也是印太地區的民主堡壘，並在這次全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，從4個領域高度展現民主的價值與韌性，包括以科技結合民主精神成功抗疫、在高科技戰略產業與理念相近國家合作提升全球供應鏈的韌性、政府資訊快速透明有效防範假訊息滲透，以及全民應對複合式威脅經驗豐富。

陳建仁指出，即使威權主義擴張與威脅，台灣仍然堅持自由民主的生活方式，並為區域穩定及世界繁榮積極貢獻。台灣抗衡威權的經驗與典範，正是民主的試金石，感謝國際社會在台灣、澳洲、立陶宛等民主夥伴遭受威權國家進行政治與經濟脅迫時，挺身以實際行動展現堅定支持，不讓威迫遂行。