新華社報導，20日16時30分，一列滿載1000餘噸援助物資和生活生產物資的貨運專列從新疆烏西站駛出，將經由霍爾果斯鐵路口岸出境，採取鐵路加汽運方式運輸至阿富汗馬扎里沙裡夫，預計全程用時12天左右。

此趟班列是中國開行的第三列「中國·新疆—阿富汗」貨運專列，班列共計50個40英呎標準貨櫃，為新疆援助阿富汗的棉衣、棉鞋、毛毯、饢和奶茶粉等阿富汗人民越冬急需的生活生產等物資。

為保障此次物資順利運輸，新疆鐵路部門在車源配置、裝卸組織、編組掛運等環節開闢綠色通道，優化作業流程，保障物資能夠快速裝車、及時開出。同時，加強與海關、貨運代理企業的協調配合，為專列通關提供「一站式」服務，確保班列到達口岸後迅速查驗放關，最大限度壓縮班列停留時間。

負責貨運代理業務的浙江鐵盟國際物流有限公司業務負責人馬超介紹，為盡快將人道主義援助物資運送至阿富汗，該公司探索多式聯運的新路線，自今年6月底以來，已累計通過貨運班列運輸人道主義援助物資和其他生活生產資料2600餘噸。

新疆與阿富汗毗鄰接壤，運輸距離短。中國·新疆—阿富汗班列的開行，為保障人道主義援助物資運輸開闢了通道。