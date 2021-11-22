不想讓孩子輸在起跑點，許多家長都會送小孩去補習、學才藝，不過在這麼多選擇當中，到底學什麼真的有用？一名網友好奇詢問，小時候學什麼才藝最有用？結果有一項技能被最多人點名，認為越早學越好，而且一輩子受用。

一名網友在《PTT》詢問，以大家的經驗來說，如果有結婚生子的，會想讓小孩子學什麼才藝？他自己是想到樂器，像是鋼琴、小提琴之類的，因為小時候學才有效率，想問大家覺得如何？

貼文一出引起熱烈討論，結果被最多人點名的不是樂器，而是外語，網友紛紛回應「外語，特別是英文，CP值最高」、「語言，越早學越好」、「絕對是英文」、「英文，其他的他想學什麼隨便他挑」，也有人排出順序認為「語言、游泳、心算」，或是「語言、音樂、繪畫」。

看到大家都推英文，有網友回應「難怪有錢家長都送外語學校」，不過也有網友認為，自己的英文是高中開始才變好的，現在一樣能在國外唸研究所；除了英文以外，有不少人推薦心算，認為這樣出門的時候，身旁的人都受用，不需要再按計算機。

此外，還有人推薦學樂器，例如吉他，不但可以自娛娛人，還可以彈給另一半聽，覺得一輩子受用，而且重點是好攜帶，但也有人認為，學畫畫或樂器都要看天份，否則沒有天份硬學，其實很浪費時間。