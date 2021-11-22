無線通訊技術廠u-blox（SIX:UBXN）宣布，推出 NEO-M9V 全球導航衛星系統（GNSS）接收器。NEO-M9V是u-blox第一款同時提供無連線慣性導航（UDR，untethered dead reckoning）及汽車慣性導航（ADR，automotive dead reckoning）的定位接收器，非常適合即使穿梭在都市高樓大厦林立此類對GNSS信號極具挑戰性的環境中，依然需要可靠的公尺等級定位精準度的車隊管理和微移動應用。

車隊管理人員想方設法削減成本及減少碳足跡，他們需仰賴精準的定位和導航數據來減少燃料消耗。此外，準確的里程計數據，更是車隊管理人員進行計費和合規的關鍵。

微移動經營業者則需要精準定位他們的設備，以服務個別的自行車和滑板車使用者，因為一旦將車輛定位在街道的錯誤一側，將會迫使騎行者繞遠路才能到達預定的目的地，如此將產生額外的成本、降低服務品質，而且造成空氣汙染。對於按照當地法規限制微移動工具行駛於法定區域，也就是符合當地的地理圍欄（geofence）規定，精準定位更是至關重要。

使用慣性感測器測量，並且透過彌補GNSS信號覆蓋範圍的落差，以及降低因建築物反射GNSS信號造成的多徑效應影響，UDR能在密集的都市環境中提供流暢的導航體驗。ADR則是藉由將車輛速度納入感測器融合演算法，進一步提高嚴苛環境中的定位精準度。