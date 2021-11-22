浙江是大陸國內商品出口的重要區域。從2020年開始的集裝箱運價高漲及缺櫃問題，也牽動浙江出口企業的成本支出和貨運週期。陸媒報導，在運費短期內得不到緩解的情況下，浙江很多企業正利用「拼櫃」、「拼艙」等多種方式抱團自救。

財聯社報導，2021年以來，大陸外貿依舊保持兩位數增長，出口企業手上的訂單仍舊應接不暇，但後續的煩惱也是一波接一波。雖然集裝箱價格從2021年最高點已有所回落，但運價的即時波動和船期滯後，加上年底訂單累積，海運壓力仍然是外貿企業懸而未解的難題。在運費短期內得不到緩解的情況下，出口企業開始利用通過「拼櫃」、「拼艙」等多種方式自救。

網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任張周平表示，出口企業的自救方式中，比如小訂單可以選擇「拼櫃」、「拼艙」，或者選擇其他管道的運輸方式。有規模和實力的企業可以考慮擴展海外倉。還有一些跨境電商平台會採取包船出海的方式把貨物運送出去，這都是解決目前困境的辦法。

也有企業加大研發投入，利用自身在深加工方面的能力和優勢提升產品的附加值，從而提升利潤空間。只要產品品質夠好夠吸引人，還可以和客戶協商，攤分一部分成本壓力。

對於中小型企業來說，協商溝通是一種常態。業者表示，由於運費漲了一年多，中小型勞動密集型企業利潤非常低，只能靠雙方協商到一個平衡點，互相讓利。