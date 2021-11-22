國際民主與選舉協助研究所(International IDEA)評比2021年的全球民主情況，結果美國首次被列入「倒退民主國家」名單，說明提到美國的民主在2019年出現明顯惡化。

半島電視台(Aljazeera)報導，這家總部位於斯德哥爾摩的非政府組織，自1995年以來開始每年進行全球民主化評比，它將大約160個國家分為三大類：民主國家(又分成「民主健全」和「民主退步」)、混合型政府、專制政權。

這份題為《2021 年全球民主狀況》(Global State of Democracy 2021)的報告稱：倒退的民主國家在過去十年間爆增一倍，佔世界人口的四分之一。許多成熟的民主國家都有退步現象，包括美國、匈牙利、波蘭和斯洛文尼亞等歐盟成員國。世界上三分之二以上的人口，現在生活在退步的民主國家或專制政權中。

在過去的兩年裡，世界至少失去了好幾個民主國家，包括緬甸、泰國、阿富汗等，他們選舉發生缺陷，或是軍事政變。全球民主狀況 (GSoD) 指數顯示，威權政權加大了鎮壓力度，2020 年是有記錄以來最糟糕的一年。

成熟民主國家的民主退步，是助長民主衰退的原因之一，美國就是一例。「雖然我們是在今年首次將美國列為民主退步，但是退步的現象至少在2019年就出現了。」

「一個歷史性的轉折點出現在 2020~21年，前總統川普質疑美國2020年大選結果的合法性，竟鼓動支持者在1月6日衝進美國裡阻止。

該報告也引用美國日益嚴重的兩極分化，以及不成比例地以負面方式影響少數族裔的州投票法。

IDEA秘書長薩莫拉 (Kevin Casas-Zamora)在2021年的報告中稱，「美國民主的明顯惡化，是最令人擔憂的事態發展之一」

報告稱，被評為民主退步的國家有美國、匈牙利、波蘭和斯洛文尼亞。原本去年上榜的兩個國家(烏克蘭和北馬其頓)，在情況有所改善後在今年被移除

與此同時，土耳其、尼加拉瓜、塞爾維亞、波蘭和巴西被評為過去十年「民主衰退最嚴重的國家。」

被列為民主國家的有98個，有20個視為「混合政府」，包括俄羅斯、摩洛哥和土耳其等，有47個專制政權，包括中國大陸、沙烏地阿拉伯、伊索比亞和伊朗。

總而言之，該報告建議採取更公平和可持續的社會契約、改革現有政治機構，以及加強監濬，防止民主倒退和威權主義，以支持全球民主復興。