隨著天氣越來越冷，許多人喜歡在寒冬吃上一鍋薑母鴨或羊肉爐暖暖身子。不過就有網友抱怨，覺得薑母鴨的肉都很難啃，而貼文引來不少專業吃貨討論，點出薑母鴨的美味關鍵不在肉，而是湯和其他食材。

一名網友20日在PTT上發文，他現在一個人在吃薑母鴨，還追加兩盤鴨肉，原PO看著盤子裡啃過的鴨，心想薑母鴨的肉怎麼都這麼難啃？原PO不能理解，為什麼羊肉爐麻油雞的肉都也好吃，但薑母鴨的鴨肉就要弄得那麼難啃？

貼文一出引起熱烈討論，馬上有鄉民吐槽，「肉有人在吃？」、「薑母鴨有人在吃肉喔？」、「薑母鴨是吃麵線和鴨肉丸的」、「鴨肉本來就不是重點啊，點是麵線」、「這種食補精華是湯，肉就不是很重要」。

不過還是有鄉民表示共鳴，「我有這樣覺得，肉難吃也不提供加豬雞羊肉，每家都這樣賣」、「鴨肉超硬」，還釣出老饕分享專業吃法，「要煮到最後才吃就軟，會不會吃啊」、「鴨肉又少又韌，所以要用刀工片成薄薄的鴨皮，鴨皮好吃」、「我都把鴨肉換成雞肉」。

立冬進補羊肉爐、薑母鴨最好？ 營養師揭吃鍋「三大地雷」這食材才祛寒｜中時新聞網

營養師高敏敏接受《中時新聞網》專訪時表示，傳統都說補湯上的油是最補的地方，但現在的人並不需要厚重的油脂來補身體，需要的反而是蔬菜的纖維。並提醒吃鍋進補時可以先吃蔬菜再攝取原型食物的蛋白質，最後再喝湯。這樣子才是一個比較均衡又可以吃得比較有底氣的方式。