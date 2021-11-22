餐飲業漲勢一波接一波，知名壽喜燒吃到飽餐廳「MO-MO-PARADISE」近日在臉書粉專公告將於12月調整價格，消息曝光後讓不少支持者表示，想趁還沒漲價前再去回味一次。

MO-MO-PARADISE日前在臉書粉專公告，餐廳各項原物料及人事成本不斷上漲，日益超出所能承擔的範圍，為維持長久堅守的餐點品質，自2021年12月1日起調整吃到飽價格。12月起平日午餐漲至449元，較現今多了40元，平日晚餐及例假日調整為579元，調漲50元，但和牛方案目前不調整。

知名壽喜燒餐廳MO-MO-PARADISE日前在臉書公告調漲。（圖／臉書MO-MO-PARADISE）

不少常客也紛紛留言支持，「牛肉原物料上漲又調基本薪資，雙重壓力下直接漲10%，真的頗多但又無奈」、「漲價前吃一波」、「漲價非常合理」、「一輩子沒優惠現在還要漲價，但我還是會去吃」。

也有消費者反映，「漲價歸漲價，食材是否有要更新呢？湯頭更新很多次了，食材感覺萬年沒變」、「希望之前短暫出現的美生菜+松露牛奶可以再出現」，也有人認為越來越多餐飲業者跟著調漲，「繼麥當勞之後」、「原來需要有人帶風向，風向帶起來大家一起漲」。