馬來西亞資深演員葉清方，曾演出多部電視劇，像是《四喜臨門》、《兩家親》、《小孩不壞》等作品，是大馬演藝圈中的大前輩，現卻傳出他於日前因糖尿病併發症去世，享壽74歲，震驚娛樂圈。

葉清方罹患糖尿病多年，幾天前因為血糖太低，在家中暈倒，家人發現後緊急將他送醫急救，可仍被醫生告知，葉清方的心臟虛弱、腎功能也衰退，雖然他住院期間曾清醒過，但過沒幾天又惡化，最終在20日清晨病逝。而因受新冠肺炎疫情影響，葉清方過世時，太太及一對子女都無法陪在他身邊。

馬來西亞演藝圈悼念葉清方。（圖／翻攝自微博）

葉清方太太透露，葉清方近年因為新冠肺炎而無法出門，讓他心情很鬱悶，也因為糖尿病的關係，身材日漸消瘦，沒想到竟在家發生意外，另外，葉清方的後事由兒子負責處理，21日在廣東義山設靈治喪，並按照佛教的儀式進行，家人也會按照他的遺願，在火化之後，把他的骨灰撒入大海。

葉清方入行50多年，見證了影視行業的發展歷史，還曾獲第二屆《金視獎》頒發輝煌成就獎，他2018年拍電影《大地回春》時，片場發生火災，劇組一些演員都被燒傷，而葉清方的腳部傷勢嚴重，加上其患有糖尿病，所以傷口難癒合，住院3個月半一直沒復原，成為全劇組最後出院的一位演員。