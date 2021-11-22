由於近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，內政部長徐國勇今(22日)表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若警方臨檢發現車內有刀械、球棒或危險物品將進行註記。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

徐國勇今天視察警方掃黑成果時指出，內政部要求警政署，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，為預防危害的必要，得依警職法第21條扣留，及無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

此外，倘若尚無犯罪行為，而有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，將特別建檔註記，爾後如發生暴行，其攜帶球棒行為顯有預謀犯罪的意圖，將註記資料併案提供檢察官聲押、起訴及法院量刑之參考，以收嚇阻效用。

此事也在PTT上引發網友熱議，「以後改放拐杖鎖」、「治標不治本，笑死」、「有槍的你不抓，林北放一隻球棒還要被你註記」、「那放鐵棒呢？放大鎖呢？」「放鐵棍、鐵鎚、水管的要登記嗎？有夠消極」、「擺明不想處理的作法」、「槍都抓不完了，笑死」、「槍不抓？抓球棒？賣球棒公司要不要管制？」、「還好我放高爾夫球桿」、「放折凳呢？」、「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

更有網友表示，「怎麼民進黨內閣各部長都這副德性？」、「這就是我們的民進黨政府」、「我快笑死，民進黨的官齁」。