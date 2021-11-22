在疫苗高接種率加持下，澳紐兩國決定開始放寬防疫，希望讓生活逐步恢復正常。澳洲政府宣布自12月1日起進一步鬆綁邊境限制，允許約20萬名已完整接種疫苗的外國學生與技術勞工入境免隔離。紐西蘭自12月3日起將採取「與疫情共存」的新策略，同時允許企業於大城市恢復營業。

澳洲總理莫里森22日宣布，自12月開始，國際學生、技術勞工與持有工作簽證者將可從雪梨與墨爾本機場入境澳洲，無需事先申請旅行豁免。日韓旅客與獲人道主義簽證者也將獲准入境，省去隔離的麻煩。澳洲16歲以上人口完整疫苗接種率逾85％

紐西蘭今年8月疫情升溫，即便實施嚴格防疫仍難以消滅傳染力極強的Delta病毒，這促使總理阿爾登放棄「清零」策略，改採「號誌燈」新系統因應疫情。

按照新系統，紐西蘭各地將依照疫情曝險程度與疫苗接種率高低，區分為紅黃綠三級，紅燈警戒程度最高、綠燈最低。疫情重災區奧克蘭一開始便被歸為紅燈，民眾須強制配戴口罩，公眾場所聚集人數也有限制。 紐西蘭約88％的人口接種至少一劑疫苗，完整疫苗接種率亦達83％。