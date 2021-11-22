為表達對於新北市20日三鶯線捷運工程罹災家屬之關心，勞動部部長許銘春於22日下午前往板橋殯儀會館，慰問罹難死亡二位本國籍勞工及一位泰籍移工之家屬與代表，並責成勞動部同仁積極聯繫及協助家屬處理補償與醫療等善後事宜，後續也將由地方政府協助家屬申請勞保給付及相關補助，持續追蹤關懷。

同時，許銘春表示，為避免類似事故，責成職安署立即展開全國懸臂工法之橋梁工程專案檢查，督促各工程團隊落實檢視施工程序及安衛措施，不得輕忽。

事發後勞動部已於第一時間指派職安署前往災害現場實施檢查，初步研判，災害原因為該工程橋梁懸臂工作車之柱頭節塊翼板混凝土澆置作業過程中，因模板支撐材料承載力不足，且未於高度每隔2公尺內設置足夠強度之縱向及橫向水平繫條等，致發生模板支撐挫屈及翼板塌陷，造成混凝土澆置作業勞工墜落3死2傷，職安署已針對該作業場所勒令停工並函請新北市地檢署偵辦。

許銘春提醒，目前國內COVID-19疫情趨緩，為避免年底趕工潮湧現而輕忽安全肇災，事業單位、營造工程之業主、監造單位及施工廠商等應加強有關工安防護措施，尤其對營造工程之墜落、倒崩塌、感電及物體飛落等主要危害預防，特別指示勞動檢查機構加強宣導、檢查及輔導，如經檢查發現違反職業安全衛生檢查重點項目者，將依規定予以重罰及停工處分。